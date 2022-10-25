中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院因此以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期每月可吃到一次石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，會和團膳業者、食材業者來討論，看是否下學期也將石斑魚給學生加菜。

農委會主委陳吉仲今日出席「2022年地球觀測與糧食安全、智慧農業及永續環境論壇」受訪表示，上周五高雄的學校午餐開始吃石斑，新竹縣學校本周也開始吃到，後續各縣市會陸續推出，「目標是這學期吃4次，因為現在已經10月，萬一有延遲，希望下學期初也能吃到」。

陳吉仲說，過去營養午餐水產品偏少是擔心學生吃到魚刺，現在魚刺在處理後應該會很安全，相較過去每個月1次水產品入菜，希望未來吃到的比例可以更高，只要三清(去鰓、去鱗、去內臟)做好，進到學校就很有機會。

陳吉仲說，現在石斑魚產地池邊價高於過往，並不是因為班班吃石斑的原因，今年上半年已經出口中國大陸3600多公噸，以前整年是7000多公噸，因應對岸暫停我石斑而設立的外銷目標是300公噸，現在已經1300頓，是預期目標的4倍，年底1500公噸沒問題。

另外，全聯、萊爾富等通路銷售了1100多公噸，石斑加工凍儲約600公噸，加上延養等，現在池邊要抓到大的石斑魚變少，所以價格也因此才上來。

「大家一定會罵我說為什麼說要多吃國產魚少吃鮭魚」，陳吉仲說，因為國產魚最新鮮，只要前端把石斑魚處理好，民眾買回去也好處理，味道也比進口魚好，更減少運輸的碳足跡。