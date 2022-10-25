文化部長李永得昨日證實，正在規畫針對18歲青年提供藝文消費補助，只要一成年，就能獲得1200元的「藝文禮金」，不過被外界解讀為是在買票；對此，台北市長柯文哲表示，天下沒有白吃的午餐，在討好民眾和國家長期發展之間，到底要怎麼做決策，這是滿難的題目；他也批評，「愛台十二建設」或「前瞻計畫」，都是腦袋空空，一大堆蚊子館。

柯文哲提到，其實國家錢就這麼多，花完就沒有，有些縣市社會福利做得很好，讀書不用錢、營養午餐不用錢，問題是政府預算就是這麼多，一定是硬體建設錢被拿掉。

他指出，天下沒有白吃的午餐，這也是當政治人物最大的壓力，在討好民眾和國家長期發展之間，到底要怎麼做決策，這是滿難的題目，什麼都做長期規畫就選不上，如果為了要選上，整個國家進步就會被犧牲。

柯文哲表示，2000年以後，台灣沒有什麼長期規畫，十大建設第一個想到的是蔣經國，蔣經國之後就沒有長期基礎建設，要抱怨雖然有「愛台十二建設」或「前瞻計畫」，但時間過了再回去看腦袋空空，一大堆蚊子館。

柯文哲批評，哪個政治人物願意說制定30年計畫，最近他也在寫台北市警察局和聯合醫院20年計畫，將來警察局老舊要拆掉如何擺步，市政是可以延續的，一定要建立文官制度，文官制度沒建立，國家不會進步。