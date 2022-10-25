台東市區某餐廳24日深夜疑似酒後發生肢體衝突。（蔡旻妤攝）

台東市夜晚不寧靜，網友在台東社群發文，市區某家薑母鴨疑似酒後發生肢體衝突，一群人不明原因瘋狂圍毆1名男子，還有人搬起路旁大型花盆欲往男子頭上砸去，近百名網友留言表示「吃薑母鴨吃到上火了」。台東縣警局台東分局表示，調閱監視器已鎖定4名相關嫌疑人，正積極查緝偵辦中。

影片中出現4、5人不明原因狂踹1名男子，有人拿起矮凳砸去、不時出現酒瓶破碎聲音，還有人搬起一旁大型路樹花盆，作勢要往挨打男子頭上砸去。貼文引發民眾留言痛批「台東還有警察嗎？」、「台東的治安到底怎麼了，連天氣冷吃個薑母鴨也可以看到一群人打一個人，感覺他都快死了，好可怕」

市區某家薑母鴨疑似酒後發生肢體衝突，一群人不明原因瘋狂圍毆1名男子，還有人搬起路旁大型花盆欲往男子頭上砸去。(翻攝自爆廢公社)

市區某家薑母鴨疑似酒後發生肢體衝突，一群人不明原因瘋狂圍毆1名男子。(翻攝自爆廢公社)

台東警察分局馬蘭派出所24日23時45分許接獲民眾報案，在台東市更生路某餐廳外有名男子受傷，員警獲報後迅速趕往現場，發現涉嫌滋事的嫌疑人已離開，僅剩1名25歲楊姓男子臉部受傷，意識清楚，經員警協助送往醫院醫治。

台東分局分局長李益杰表示，獲報後隨後立即展開調查，經調閱周邊監視器影像，目前已鎖定4名嫌疑人，警方刻正積極查緝偵辦中。