花蓮縣政府與地方社團再利用觀光活動宣傳旗幟製成獨具特色的「環保旗袋」，首度在太平洋溫泉季推廣，民眾只要在溫泉區鄉鎮住宿，或參加指定活動並出示住宿證明，即有機會獲得限量400個的旗袋。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府響應聯合國永續發展目標（SDGs），與地方社團開設工作坊，再利用觀光活動宣傳旗幟，培力弱勢製成獨具特色的「環保旗袋」，首次在太平洋溫泉季推廣，民眾只要在溫泉區鄉鎮住宿，或參加指定活動並出示住宿證明，即有機會獲得限量400個的旗袋。

花蓮是觀光大縣，縣內時常辦理許多觀光大型活動，吸引遊客走訪花蓮，不過活動的宣傳旗幟大多只能一次性使用而成為廢棄物，恐造成土地負擔，因此花蓮縣觀光推展委員通過「打包花蓮」計畫，再利用各項觀光活動廣宣旗，於活動結束製成實用的環保旗袋，以達活動減廢目標。

觀光處長張志翔表示，縣府此次與安通溫泉觀光協會及98裡作合作「打包花蓮」計畫，利用先前的溫泉季、燈會等大型活動宣傳旗幟製成環保旗袋，不僅能解決廢棄廣告物環保議題，亦能持續宣傳各項活動，讓花蓮的能落實永續的觀光行動。

張志翔也提到，「打包花蓮」計畫不僅只專注環保議題，亦透過工作坊，培力婦女及弱勢家庭設計製作環保旗袋，以「Made in Hualien」供應鏈支援供量，藉以培養他們一技之長。

觀光處表示，為向更多民眾推廣環保旗袋，首次搭配溫泉季活動，製作400個旗袋，並祭出兩種免費取得方式，第一個是即起至11月30日，只要在太平洋溫泉季期間於溫泉區，包含瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉等處的合法旅宿住宿，並在「特斯拉等你抽」活動網站上登錄住宿憑證，除有機會將車子開回家，亦可帶走數量僅200個的環保旗袋。

​​第二個則是參加11月5日東大門夜市「星空郊饗宴」星空導覽音樂會，民眾只要在現場服務台出示前一天或當天在花蓮旅宿的住宿或訂房證明，便可獲得限量200個旗袋，送完為止。