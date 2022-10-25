資產租賃龍頭中租-KY(5871)2022年營運持續成長，前8月自結每股盈餘已達11.97元，惟市場看淡中國大陸長期經濟成長動能，近日股價持續走跌，今（25）日開低後一路下殺跌停價141.5元，創2020年11月初以來近2年低點，表現明顯疲弱。

中租-KY股價自8月中228.5元波段高點一路震盪下行，2個月拉回修正幅度逾38％，昨（24）日下跌4.56％、觸及金管會有條件限空令，今日不得在平盤下放空，惟沉重賣壓反使跌幅加劇。三大法人昨日賣超230張，合計近4日賣超達2315張。

中租-KY 2022年9月自結合併營收73.62億元，雖月減1.95％、仍年增達20.32％，創同期新高、歷史第三高。使第三季合併營收223.08億元，季增5.39％、年增達21.83％，連7季改寫歷史新高。累計前三季合併營收634.01億元、年增達20.15％，續創同期新高。

而中租-KY前8月自結歸屬母公司稅後淨利189.68億元、年增達33.71％，每股盈餘（EPS）11.97元，創同期新高、已順利賺逾1股本。觀察各地區營運狀況，台灣獲利年增達29％、中國大陸獲利年增7％、東協獲利年增達31％。

中租-KY董事長陳鳳龍先前法說時表示，目前看來台灣今年業務成長達15％應無問題、有機會超標達17～19％，東協亦有望達15～20％高標，中國大陸則因封城時間略長於預期，成長目標自原先的15％下修至10％。