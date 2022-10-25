大雅區民生與雅環路口交通事故 警：調閱監視器釐清肇事原因

「馬路如虎口、應小心駕駛！」台中市大雅區25歲的汪女騎普重機車，昨天傍晚6時許，行經大雅區民生路一段與雅環路二段路口時，與52歲王男駕駛自小客車發生碰撞。警方指出，汪女、王男經檢測均無酒精反應，汪女四肢擦挫傷，經送往醫後並無大礙，全案正由警方調閱監視器畫面，釐清肇事原因中。
警方調查，汪女駕駛普重機車，昨晚6時許由民生路橫越道路南向北，往雅環路方向，與王男駕駛自小客車沿民生路一段東往西，往中清路方向直行，兩車於大雅區民生路一段與雅環路二段路口碰撞；事故發生時，警方依規定到場處置。
警方表示，汪女與王男經檢測均無酒精反應，汪女四肢擦挫傷，經送往醫院就醫後，並無大礙，因事故發生時，該路口有大輛人車等候紅綠燈，引起民眾驚嚇；並將事故影片PO上網，後續警方將調閱現場監視器畫面，進一步釐清肇事原因。
警方呼籲，駕駛人行車時應注意前方狀況，減速慢行，遵守交通規則，避免發生車禍。
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