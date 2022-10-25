台灣最長壽的詩集「台灣年度詩選」今年邁入第40個年頭，為了紀念這40年不曾間斷的文學盛宴，五股守讓堂特別規劃「詩的接力長跑—臺灣年度詩選40年」特展，以及「2021台灣詩選」新書發表會、文學大師談詩、現代詩講堂、詩樂會、以及40周年紀念書展等一系列活動。

台灣年度詩選是由知名散文與小說家隱地從1982年創始的刊物，至今40年來從未停歇，新北市立圖書館表示，年度詩選是了解台灣新詩發展、脈絡、詩風，認識台灣詩壇、詩人及詩作不可或缺的選本。

台灣年度詩選自40年前，由詩人張默與爾雅發行人隱地共同創辦，期間歷經現代詩社、創世紀詩社、台灣詩學季刊等主事編選，2003年起由詩人焦桐主持的「二魚文化」承接出版迄今，是台灣文學史上最長壽的一本詩集，更是支持著台灣詩史得以繼續向前邁進的重要見證。

為了帶大家用不同方式參與這本台灣詩壇的重要刊物與現代詩壇的年度盛會，今年將於三讓文房首度展出1982年至2021年間出版的年度詩選，在10月29日當天還邀請知名詩人焦桐、蕭蕭、與白靈現場朗讀詩篇，搭配由箏、中阮及笛簫組成的「三個人3PEOPLEMUSIC」室內創作樂團音樂演奏，讓音樂與詩完美融合，營造充滿詩意的心靈饗宴。

另外，在11月6日還有「《2021台灣詩選》新書發表會」以及「文學大師談詩—臺灣年度詩選40年聯合座談會」，除了台灣年度詩選創辦人隱地之外，還有多名長期參與編選年度詩選的重量級主編，如現代詩詩人向明、新生代詩人林達陽、及多重身份於一身的跨領域作家向陽都會親臨，與民眾分享編選心得、主編選詩的詩觀，以及年度詩選的發展。