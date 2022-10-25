高端疫苗日前公告，自10月28日到年底為止，將對接種高端疫苗且計劃赴日民眾提供免費PCR檢測，初步規劃與全國北、中、南各1家醫療院所合作，國民黨立委則要求高端提供更多檢測據點或直接補貼3500元。民進黨立法院黨團25日強調，解決人民需求才是關鍵，花錢了事是很奇怪的做法，希望國民黨不要為了反對而反對。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，發錢是很奇怪的做法，畢竟高端疫苗是具一定免疫力的有效疫苗。雖然高端疫苗現在不被認證，讓施打該款的民眾須進行PCR檢測才能入境日本，但高端願意負起責任提供免費PCR檢測是好事。

羅致政強調，解決人民需求才是關鍵，花錢了事是不對的，希望國民黨不要為了反對而反對。

民進黨立委許智傑則提出3問，首先，我國航線飛日本以北高為主，在離島或東部民眾可於赴北高搭機前1至2天規劃檢測的狀況下，加開檢測站是否有必要？其次，若照國民黨立委要求進行全面補助，只打1劑高端＋3劑其他廠牌民眾，是否能納入補助範圍？況且，出此一例，政府未來難要求民間企業協助補助。

許智傑說，國民黨不管碰到什麼都想用發現金的方式解決，倘若出現未出國民眾領取篩檢費，國民黨屆時是否會質疑政府為鼓勵打高端而發現金，好讓自己有機會打臉政府？

許智傑強調，全台高端新冠疫苗接種人次約306萬，年底前預計有赴日需求約8萬人次，高端規劃北、中、南3個點提供PCR檢測服務，足以應付有需求民眾。不過，他認為，PCR檢測時間延長到明年3月，才能更具體解決國人赴日的打疫苗問題。

許智傑指出，施打高端民眾目前能入境韓國、泰國、越南等多國，相信政府會持續溝通，讓日本調整政策，不分疫苗廠牌的台灣民眾都可以入境日本。