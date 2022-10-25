疫情加速科技與運動領域結合進展，在經濟部技術處支持下，工研院25日宣布與新創公司宇康醫電攜手產研合作，整合AIoT人工智慧物聯網感測技術與異地數位分身互動技術，打造一款以高爾夫球運動為主的互動高球訓練服務系統，將導入全台20家健身場域和運動場館，未來可提供線上訓練與虛擬訓練以及異地虛實共賽服務。

台灣在運動科技發展上，已有智慧棒球訓練系統與自行車互動騎訓技術，經濟部技術處觀察到國內高爾夫球場超過60座，投入高爾夫球運動人數統計超過200萬人以上，有龐大需求，於是運用台灣具優勢的AIoT、虛實融合等創新技術，發展互動高球訓練服務系統，協助運動器材、軟體開發及感測系統等跨領域合作。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，工研院結合智慧感知穿戴與顯示技術發展出的互動高球訓練服務系統，與宇康醫電合作開發即時環景與地形地貌實境整合，把真實球場搬上大螢幕。使用者從開球到進洞，都能感受到逼真的高爾夫球娛樂，而數位分身共競互動技術，則能體驗超越時空實現多人異地虛實共賽，創造類電競虛實互動遊戲。

運動體驗沉浸化是未來運動科技發展趨勢之一，宇康醫電總經理盧東宏說明，此次與工研院合作，透過工研院物聯網與虛實融合等創新技術，串接整合並開發虛擬高爾夫應用，提供擬真虛擬球場、實境果嶺以及互動式數位分身，讓使用者能在室內如同在真實高爾夫球場上打球的樂趣，創造新興運動服務新價值。

另外，在高爾夫球球具的設計與生產價值鏈中，台灣業者擁有高達80％的全球市占率，鄭仁傑表示，透過工研院技術橫向整合內容、設備、系統與服務商，創造嶄新運動科技服務應用與商業模式。