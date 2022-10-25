歌手謝和弦今年因宣布參選中正萬華區議員，主張政見為「大麻合法化」、「紅燈區落地」而多次登上新聞版面，雖外界對他的評價兩極，最後也因被中選會認定他不符合參選資格被取消，但他仍會提出「訴願書」堅持參選到底。而過去曾與他因偷吃風波鬧離婚的經紀人兼老婆莉婭（陳緗妮），在今年3月宣布懷孕後也言歸於好，並在今日傳出已順利產下女兒的好消息。

莉婭今日稍早在臉書粉絲團及IG上開心曬出一家三口的合照，表示「哈們寶寶謝音悅誕生了，醫生說我20分鐘自然產完成很快速，可以多生幾個」立即吸引大批粉絲留言恭喜，紛紛表示「天啊～超感動又溫馨的畫面，恭喜你們，辛苦了好好休養身體」、「恭喜，要變女兒傻瓜了」、「恭喜！好幸運跟音悅寶寶同天生日」、「 音悅要健康快樂長大」、「恭喜！媽媽好好做月子」、「哈們恭喜」、「真的是天使寶寶」、「恭喜謝寶寶誕生！天蠍寶寶！」受到眾人的祝福。

事實上，謝和弦及莉婭於2021年4月登記結婚後，多次在網路上大方曬恩愛，但沒多久就傳出謝和弦疑似偷吃「G級子瑜」祈錦鈅的消息，兩人還吵到差點離婚，事後卻因莉婭懷孕而和好，在謝和弦成立競選總部後，當時懷著9月身孕的莉婭也到場支持，如今女兒順利誕生，他們的感情將會更加堅定。