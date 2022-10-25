台積電美國存託憑證（ADR）下挫3.86%，收在61.29美元創波段新低，台積電今(25)日股價同步破底創逾2年低，早盤一度大跌13元最低下探374元，市值失守10兆元大關。半導體知名分析師陸行之發文，指出台積電股價跟基本面嚴重脫鉤持續破底，主因在於地緣政治風險以及現金股利政策。

陸行之在臉書發文表示，有兩個非常初步的想法跟台積電高層分享，如何幫助台積電拯救跟基本面嚴重脫鉤持續破底的慘況。首先第一點是，台積電卡在美國技術管制跟美國利益至上中間，讓部分全球長期投資人必須考慮地緣政治風險，及擔心美國商務部為了扶植國內半導體行業，恐進一步壓制台積電而強迫減碼，他建議台積電是否考慮將美國商務部、歐盟、日本等列為策略夥伴，增發新股10％~20%來大幅減少政治風險。

陸行之提出第二個看法是，台積電2022年資本開支下砍40億美元，以一美元兌換32元台幣計算，台積電等於多了1280億現金可以增發現金股利，相當於每股4.94元，加上之前的11元，每季度股利應該可以增加到接近4元，全年16元。他進一步表示，若台積電2023年資本開支持續下修，現金股利有機會拉到每股20元。

台積電近期股價跌跌不休，總裁魏哲家日前發出一封內部信件，信中提到，因疫情即將結束，遠端及科技產品需求減少，全球消費性電子正進行庫存去化，半導體逐漸從高峰期回到正常的階段，他鼓勵同仁趁這段時間多休息、多陪家人出去玩，這段話也令外界憂心科技業「無薪假要來了」。