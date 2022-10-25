韓國瑜呼籲2024國民黨領導人心胸要開闊，想著要打「清一色」已經無法胡牌，必須考慮打「湊一色」，被外界解讀為「藍白配」，對此，台北市長柯文哲表示，韓國瑜講話總是有辦法想出「哏」，並稱讚他是「標題王」。
柯文哲說，韓國瑜講話就是有辦法想出哏，什麼清一色、湊一色，一聽大家就懂，但怎麼會有這麼有趣的想法，他應該去報社負責寫標題，一定是一流的，這也是他的天分，並稱讚韓國瑜是「標題王」。
韓國瑜呼籲2024國民黨領導人心胸要開闊，想著要打「清一色」已經無法胡牌，必須考慮打「湊一色」，被外界解讀為「藍白配」，對此，台北市長柯文哲表示，韓國瑜講話總是有辦法想出「哏」，並稱讚他是「標題王」。
柯文哲說，韓國瑜講話就是有辦法想出哏，什麼清一色、湊一色，一聽大家就懂，但怎麼會有這麼有趣的想法，他應該去報社負責寫標題，一定是一流的，這也是他的天分，並稱讚韓國瑜是「標題王」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。