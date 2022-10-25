中共二十大落幕，期間中國國家主席習近平宣示「絕不放棄以武力解決台灣問題」，中共黨章也加入「堅決反對和遏制台獨」，堅定貫徹一國兩制，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠及幹事長張其祿今天（25日）召開記者會，呼籲民進黨放下政治操作，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取台海和平共處，才是兩岸全體民眾的福祉。

邱臣遠表示，國安局長陳明通先是保證「蔡總統任內兩岸絕不會打仗」，又改口「2023年共軍恐以戰逼談」，抨擊對岸「對台動武將淪為中華民族罪人」，陳明通論文爭議不斷，出訪行程又被洩漏，應回歸自己的專業職責。國防部長邱國正重新定義「第一擊」，直言「自衛反擊之後就是開戰」，恐讓第一線官兵的「接戰規則」（Rules of engagement，ROE）無所適從。

邱臣遠認為，陸委會始終沒有建立兩岸避戰的溝通管道，目前熱線僅處理兩岸人民權利義務問題，即使112年度編列預算9.2億元，除了發新聞稿隔空譴責對岸之外，完全喪失應有的功能，呼籲民進黨讓國家安全、國防戰略與兩岸事務回歸專業理性，盡速恢復兩岸常態官方溝通管道，爭取兩岸和平共處，是台灣生存的長期戰略。民眾黨團也向中國國家主席習近平喊話，兩岸關係乃至於中美關係來到新轉折，兩岸有必要重建務實與互諒的新共識。

張其祿表示，習近平開啟歷史性第三任期，中共中央政治局常委名單團派、江派全部出局，由習近平派系包攬全局 ，國安局長陳明通成功預判中共常委四上四下，但是人選與陳明通私下與立委透露的不一樣，應該算「一半答對、一半答錯」，可見我國政府對中共權力核心更迭、動態資訊的掌握，還有待加強。

張其祿指出，中共黨章寫入反台獨，紅線和底線畫得很清楚，只要觸碰紅線，衝突即不可避免，兩岸策略迴旋空間被壓縮得很低，當前兩岸雙方都說得決絕，從過往戰略模糊變成「戰略清晰」，二十大後習近平鞏固政權，將反台獨、收回台灣，當成自身與中國可能不計代價、務必達成的歷史任務，兩岸關係勢必變得更緊張。中國對台系統人事隨之轉向強硬派主事，中央政治局常委李強與李希堪稱是知台、懂台的領導班子，代表中國導階層將「解決台灣問題」列為優先。

張其祿直言，二十大反映出整個世界局勢，在當前全世界抗中、反俄態度明顯下，中國面對外在巨大壓力、國內經濟發展困境，內部勢必更極權化、訴諸民族主義處理問題，以維持內部統治及社會穩定，台灣就算選邊站，和美、日大國密切交流也非絕對有利，如何在兩岸更危險的狹縫中求生存，蔡政府務必設法找出方法和答案，為台灣民眾謀一條遠離戰爭的生路。

張其祿總結，當前台灣內部也形成兩個極端，一個是執政的民進黨把「抗中保台」極端拉得很高，但把台灣置在最高危險處境，一方面說要聯合美、日等國勢力，又說要把台灣變成「刺蝟島」，但現今面臨「兵源不足」(募兵、徵兵及基層軍士官數量不足)、「戰場問題」(真的台灣能成為戰場？)及「代價問題」(開戰經濟及民生全垮，影響全世界)，況且今年前三季海峽兩岸貿易額還年增3.2％，台灣現況明顯承受不起戰爭、打不起仗；另一種極端則是求和派，如國民黨向中共發出20大賀電，結果卻被中共官媒矮化羞辱為「台灣區政黨」，這種乞和策略也非台灣2300萬人所能接受。以上兩種極端都有問題，因此試問，中共長期以來對台灣都是「和戰兩手策略」，那台灣的「和戰兩手策略」是什麼？面對當前中國更極權、對台更高壓，蔡政府有必要負起責任，勿把台灣推向極端，甚至應召開「國是會議」凝聚更大國人共識、建構具體主張及對策，務實、妥善處理當前空前的兩岸危機。

民眾黨團表示，兩岸和平共處，是兩岸民眾共同的期盼，也是台灣生存的長期戰略，面對緊繃的兩岸局勢，民進黨必須放下選戰考量，停止激化抗中保台氛圍，讓國防戰略與兩岸事務回歸理性，同時盡快恢復兩岸常態官方溝通管道，重建務實與互諒的新共識，才能緩解兩岸對立情勢。