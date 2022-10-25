國民黨前主席洪秀柱今出席婦聯會舉辦台灣光復77週年活動。（張薷攝）

中共20大上周閉幕，中國國家主席習近平在會議中將「堅決反對台獨」列入黨章，對此，國民黨前主席洪秀柱今出席婦聯會舉辦台灣光復77週年活動時直言，雖然對岸稱要以最大的誠意促進兩岸融合和平，但其實是要說若再搞台獨、再倚美謀獨、再合流外國勢力，台灣就繃緊一點。

洪秀柱指出，其實國民黨應該很早以前就要對兩岸政策有相當完整的說法，不能說不要台獨、不要一國兩制，「那你到底要什麼？」，過往有國統綱領，但現在不談了，就連有中華民國憲法，現在也不談了，如此下去將會失去建國政黨的立場。

洪秀柱直言，中共20大很多內容都跟過往一樣，但這次把反對台獨列入黨章，而且講話非常強硬，雖然對岸常說要以最大的誠意努力來促進兩岸融合與和平統一的前景，雖然如此是要讓台灣皮繃緊一點，「你們在搞台獨、以美謀獨、再合流外國勢力啊！」

洪秀柱認為，對岸最忌諱外國勢力干涉內部事務，他們認為必須要用非和平方式，來維護國家主權與領土完成，所以他們態度很強硬，而因應這樣的變局，考驗我國政府有無智慧解決問題，也考驗我國人民百姓如何在和平與戰爭中做出抉擇。

洪秀柱認為，國民黨應該要有很清楚的兩岸政策，而在憲法就是一中憲法，九二共識就是一個一個中國原則，然後要共同謀求國家統一，但九二共識創造模糊性空間、存留的歧異要如何解決，也是國民黨要進一步面對探討的問題。

婦聯會主委雷倩認為，這次20大最明確的就是把反對台獨跟外國勢力的合流做一個宣示，而今天慶祝台灣光復節，正是這樣的歷史延續，因為台灣在過去中國的歷史中佔了非常重要的地位，且在中國歷史的推動中，包括民國的成立過程中間，都有非常關鍵的位置。