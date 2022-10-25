台南牛肉節將於30日舉行，現場還有各式牛肉製品的展售。（張毓翎攝）

台南牛肉節將於30日舉行，現場還有各式牛肉製品的展售。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（右六）25日與柳營區農會一起介紹這次活動。（張毓翎攝）

台南市柳營區有著名的八翁酪農專區，乳牛在養頭數占全台6分之1，是國內重要的鮮乳產地，今年台南牛肉節首次移師柳營，結合柳營在地的牛奶節，於本周末2天接續舉辦，透過試吃品嘗及親子DIY等活動，讓民眾有得吃又有得玩。

台南市長黃偉哲25日與柳營區農會一起介紹這次活動，黃偉哲說，柳營牛奶節跟台南牛肉節分別在29日、30日舉行，這不僅是單一的產業文化活動而已，更是推廣產業文化的機會，像是柳營牛奶產業，起始於6頭乳牛，如今開創了在地龐大的牛奶產業，其中想必很多故事歷史。

柳營區農會搭配這次活動，發表新產品巧克力、地瓜和原味等3種口味的保久乳，日後還會在多處農會超市上架，農會總幹事陳右欣表示，之前出國考察時，特地買了許多國外的牛乳試喝，她認為在地柳營出產的，口感和味道絕對不輸國外，這次開發保久乳系列產品，也是希望為農民增加產值，並推廣在地牛奶。

陳右欣說，29日先舉辦的牛奶節，活動當日發放免費新品保久乳的試喝券、200份現煮溫體牛肉兌換券，以及鮮乳冰棒等供民眾嘗鮮，現場還有青農市集暨農特產品展售會，消費滿額可打卡兌換帆布提袋。

30日台南牛肉節，則將「台灣辦桌文化」結合國產牛肉，精心製作美味的牛肉料理「上菜秀」，總計共席開80桌，再搭配親子手作DIY彩繪小牛活動；農業局表示，本次活動結合柳營牛奶與國產溫體牛肉，邀請市民朋友一起大啖牛肉料理及鮮乳產品，也鼓勵民眾多多購買在地農畜產品。