國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日到蓮池潭參加活動，店家熱情要求簽名在國旗上。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日與KK政線騎腳踏車，途中在蓮池潭休息。（柯宗緯攝）

前高雄市長韓國瑜昨上《少康戰情室》為國民黨高雄市長候選人柯志恩助陣，稱市民要創造第二奇蹟就投給她，或可「買一送二」，再送李四川回去當副市長，而高雄市長陳其邁落選，反而可高升當行政院長。對此，柯志恩今（25）日笑說，「很好啊」，陳其邁跟前高雄市長陳菊分別當行政院長、監察院長，然後柯志恩當市長，共組高雄隊很好。

韓國瑜昨在專訪提及，若高雄市民願意創造二次奇蹟讓柯當選，「我們可以買一送一，再請李四川回去當副市長；如果高雄市民還是不爽，就買一送二，李四川繼續讓路平燈亮水溝通，韓國瑜來幫忙行銷農產品、水產品，終身當高雄市政府志工！」韓更指，陳其邁落選沒關係，反而會升行政院長。

然而，民進黨高市議員黃文益就狠酸，韓國瑜被罷免後沒有反省、進步，就跟高雄切割一乾二凈，現在為了柯志恩市長選情要來欺騙高雄市民，不會讓市民笑掉大牙嗎，還似乎要替柯志恩下指導棋，副市長人選都安插好，要找李四川，這樣行徑柯志恩可以接受嗎，還是韓國瑜活在自己的時空、世界？

柯志恩今強調，「買一送二」是韓式幽默，韓市長非常會行銷農產品、漁獲，他來行銷應該會有很多人非常願意，只要讓高雄的人可以發大財，我想大家都是樂觀其成。

至於李四川重回高雄當副市長，柯志恩認為，這代表韓市長非常肯定李副市長，自己在基層拜訪，大家對於李副路平、燈亮、水溝通等政策，到目前為止，還是津津樂道，肯定他在過去韓團隊中的一些政績。

對於綠營痛批韓此番言論是政治算計，甚至暗指韓是「影武者」，柯志恩直言，綠營想太多，難道沒有韓市長就不會選舉，只會蹭版面，韓來幫助農漁民推銷產品，請問綠營有什麼好酸的？請他們心胸放寬一點吧！

韓國瑜更指，若陳其邁沒連任，就去當行政院長。柯志恩則笑回，「很好啊」，如果他沒有連任，去當行政院長，再加上陳菊也是監察院院長，兩個院長，然後柯志恩當市長，共組高雄隊很好。