有些女人當結婚後重心會全部放到家庭身上，也不忘給老公一些粉紅泡泡，讓他們心裡暖暖的，《摘星工廠》運勢專欄指出雙子女、雙魚女、摩羯女會利用自己的貼心和善解人意，來得到老公的誇獎並會愛不釋手。
▍雙子女
雙子女個性可鹹可甜，要贏得老公的誇獎，那是非常輕鬆的，當娶回雙子老婆，會發現太值得去探索她們每一個地方，雙子老婆就是寶藏，雖然有時候會吐槽雙子女毛毛躁躁、喜新厭舊的小毛病，但更多時候，是很值得掛在嘴邊誇獎的。
▍雙魚女
雙魚女貼心、善解人意，會用自己的貼心，讓老公處在十分舒適的狀態中，會用自己的善解人意，當老公覺得甜就會想對人炫耀，來誇讚雙魚老婆是世界上最好的女人。
▍摩羯女
摩羯女婚後會很迅速地成為讓老公感覺幸福的老婆，該承擔的責任，她們不會推脫，還會主動幫忙分擔，在外的時候，還很會給老公留面子，雖然人前低調的摩羯座不會搶功勞，但有智慧的她們會讓老公知道自己的好。
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