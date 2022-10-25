在中共二十大進入中央書記處的大陸公安部長王小洪，周日（23日）主持召開公安部黨委（擴大）會議，傳達二十大精神。會議強調，要牢記「公安姓黨」的根本政治屬性，堅決做到「兩個維護」，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，不斷創新完善維護政治安全和社會穩定的機制措施，以新安全格局保障新發展格局。

會議強調，要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，切實把習近平總書記重要講話精神和黨中央重大決策部署貫徹落實到公安工作各方面全過程。

會議指出，黨的二十屆一中全會選舉產生了新一屆中央領導機構，習近平再次當選中央委員會總書記，充分體現了全黨意志、凝聚了全黨共識、反映了人民期待，充分證明了習近平總書記是眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥。我們堅決擁護。

會議要求，要堅持篤行實幹，切實把中共黨中央重大決策部署轉化為維護安全穩定的生動實踐。要緊緊圍繞堅持和加強黨中央集中統一領導，牢記「公安姓黨」的根本政治屬性，堅決做到「兩個維護」，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

會議要求，要緊緊圍繞國家安全體系和能力現代化，牢記「國之大者」，堅定不移貫徹總體國家安全觀，不斷創新完善維護政治安全和社會穩定的機制措施，建設更高水平的平安中國，以新安全格局保障新發展格局。

會議要求，要緊緊圍繞增進民生福祉，忠實踐行人民公安為人民的初心使命，採取更多保民安護民利惠民生暖民心舉措，堅決守護人民群眾生命財產安全，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。要緊緊圍繞建設法治中國，深入貫徹習近平法治思想，堅持不懈推進執法規範化建設，切實把嚴格規範公正文明執法要求落到實處。