壯闊台灣最新民調 18歲公民權過關還差81萬票 吳怡農：中間選民成關鍵。壯闊台灣聯盟提供

壯闊台灣最新民調 18歲公民權過關還差81萬票 吳怡農：中間選民成關鍵。壯闊台灣聯盟提供

「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農今天發布「18歲公民權」修憲案的第二次全國性民調結果。吳怡農指出，「比起兩個月前的調查，有效支持度從 39.5.％上升到 45.8％，這是許多團體的共同努力，距離修憲門檻更近一步」、「但是仍缺81萬票」、「中間選民將是修憲的關鍵」。

民調顯示，支持修憲案、且會去投票的民眾從39.5％上升6.3個百分點，來到 45.8％，距離50％的通過門檻還有4.2個百分點，相當於81萬票的差距。

吳怡農表示，中間選民將是修憲的關鍵，有16％尚未決定是否同意下修投票權，更有超過一半的中間選名仍不知道年底的選舉也會一併舉行修憲案的公民複決。今天距離投票日只剩一個月，所有的夥伴必須加把勁、努力與更多公民展開討論。

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，8月底公布民調時，距離通過修憲複決門檻還差200萬票，兩個月過去，知道年底大選將有18歲公民權複決的比例增加10％，支持且會去投票的比例成長5％，等於整整多了100萬人支持且會投票，這是一件非常振奮的事，代表距離通過門檻只剩最後一小步。

張育萌說，距離選舉倒數32天，需要再100萬的同意票，以2個月增加100人支持的比例，在最後關頭，只要各政黨候選人在基層活動中更積極和選民溝通，明確告知除了候選人以外，還將有一張修憲複決的選票，要一起投下同意票，絕對有機會拼過965萬票的超高門檻；11月26日，千萬投同意，千萬人一起投同意。

台灣少年權益與福利促進聯盟副祕書長林于聖表示，18歲公民權倡議，從2005年至今即將滿18年了。這麼多年來，大家都殷殷期盼權責相符的真正實現，既然18歲長久以來在社會通念中都是成年的標準，不但在刑法上必須負完全責任，還有服兵役的義務，那讓人民在18歲取得投票權利，讓18歲成為權責相符的基準線，便是理所當然。

他說，壯闊台灣連續兩次調查，數據明確顯示，知道此議題的民眾會較傾向投同意票，因此就得儘可能讓更多還不知道18歲公民權議題的選民們瞭解，以共同號召用1000萬張同意票，完成18歲公民權的最後一哩路。

這次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在10月中進行，交叉分析與在8月份公布的第一次民調結果比對；區域方面，六都除桃園以外支持度皆過半，台中上升比例最高，從42.4％上升到52.9％。20歲到29歲民眾支持比例上升最多，從54.5％上升到66.7％。

政黨部分，各政黨支持者對18歲公民權意見高度分歧。兩波民調的比較，民進黨支持比例上升9.9個百分點、民眾黨5.2百分點、國民黨0.3百分點。中間選民16％尚未決定意向。

吳怡農表示，壯闊台灣與夥伴們希望相關數據的發表與分析，有助於所有關心「18歲公民權」的個人、團體及政黨，在最後這一個月，適時提出因應策略，讓11月26日的修憲公民複決能夠順利過關；同時，也呼籲各政黨真心支持「18歲公民權」，積極說服支持者投下同意票。