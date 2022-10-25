苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮25日在律師羅偉恆陪同下，召開「拒絕綠色恐怖入侵苗栗，提告郭俊銘、曾玟學」記者會。徐廷琮表示，綠營候選人徐定禎的發言人郭俊銘和曾玟學，胡亂指控鍾東錦與黑道有關，也沒有查證就在電視媒體公然詆毀鍾東錦，因此今天要對2人提告意圖使人不當選、加重誹謗等告訴。

徐廷琮說，民進黨在這次選戰的抹黑與誣陷，可以說是無所不用其極，甚至到了栽贓嫁禍的地步，為了杜絕綠色恐怖在苗栗橫行，導正選舉歪風、避免良善鄉親遭欺騙，特地委請律師團蒐證，針對郭俊銘與曾玟學提出告訴。

徐廷琮指出，郭俊銘和曾玟學分別擔任徐定禎競選總部總幹事和發言人，沒有提出對苗栗有幫助的政見，反而利用各種方式影射、汙衊苗栗縣長候選人鍾東錦，郭俊銘透過小型問政說明會，胡亂指控鍾東錦與黑道有關，意圖影響苗栗鄉親的投票行為，而曾玟學則是在電視媒體上，未經查證就公然詆毀鍾議長名譽，他們2人明顯是為了幫助徐定禎，故意栽贓抹黑鍾東錦，經蒐證後，認定事證明確，因此委由律師團提出刑事告訴。

鍾東錦競選總部律師團代表律師羅偉恆指出，郭俊銘身為徐定楨競選總部總幹事，曾擔任2屆立法委員、台灣省議會議員、自來水公司董事長等職位，明知其言行足以影響不特定多數人對於參選人看法，仍於10月22日，在苗栗縣卓蘭鎮徐定禎造勢會場上，對不特定多數到場民眾演講指出，「議長是黑道，要開槍不必自己動刀動槍就小弟去辦就好了，並影射議長指揮他人犯槍擊案」、「苗栗縣大部分的柏油工程，都是縣長跟議長在喬，檢察官不敢去調查」，在完全沒有事實根據下，抹黑鍾議長，已經有明顯違法之處。

羅偉恆說，曾玟學身為徐定楨競選總部發言人、又是現任苗栗縣議員，竟也在談話性電視節目上，公然指摘：「鍾東錦是黑道大哥，打人傷人都不用自己動手，因為都是旗下的小弟動手」，2人言論如出一轍，鍾東錦競選總部合理懷疑，他們已事先預謀串通，企圖利用造假言論，統一口徑汙衊鍾議長。

羅偉恆指出，在無任何客觀依據，郭俊銘和曾玟學的不實陳述，是「含血噴人」、「無中生有」，心懷惡意、存心構陷候選人，並且透過不實的陳述，傳達選民不要選擇鍾東錦當選苗栗縣長之意，因此，針對2名被告提出加重誹謗及意圖使人不當選等罪嫌。