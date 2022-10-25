有民調顯示，無黨籍台北市長候選人黃珊珊民調是吊車尾，是因為藍綠積極鞏固自己的基本盤，中廣董事長趙少康也分析，可能會發生「棄黃保蔣」；對此，台北市長柯文哲表示，常常在想民調到底是「民調」還是民「調」，每個機構的答案都不同，實在太奇怪。

柯文哲說，常常是這樣，看民調還是要看機構，到底是哪個做的，比較有信用的機構，有些機構就不願意賠上信譽，雖然有些還是準確，但如果只差1、2萬票，像我2018年才差3000票，實際值還是沒辦法，再厲害也沒辦法在選前做預測。