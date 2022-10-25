國民黨新竹市長候選人林耕仁25日到西雅里拜票，他批評高虹安提出的「0-6歲市府養」政見是「昂貴的政策」，應先解釋財源從何而來，是要讓竹市舉債，還是要排擠哪些預算？盼高虹安應該說清楚，而非漫天撒錢搏取支持。

林耕仁25日議員陳治雄、里長候選人廖火桂陪同下，到西雅里拜票，並來到北極殿參拜祈福，隨後也出席新竹市東區客家藝文季暨林耕仁東區客屬後援會成立大會，宣示要打造年輕、親子、都會的客家文化生活型態，發揚客家文化核心重鎮的觀光資源。

林耕仁在客家後援會成立大會致詞表示，全國各縣市客家人口占比，新竹市排名第5，新竹有30.3％是客家人，代表新竹市比其他縣市有更多的責任，推動客家文化的保存與傳承，他也認為，過去8年民進黨喊的比做的大聲，活動流於形式，客家文化沒有真正得到推廣。

因此，林耕仁也提出「客家新都會」，將透過新竹獨有的高科技特色，與豐厚客家文化做結合，讓客家文化不只侷限於鄉土，而是與城市文創、觀光、節慶、大型活動等層面創造新連結，打造客家型的都會聚落，提升整體認同。

針對高虹安提出的「0-6歲市府養」政見，林耕仁說，先前他提出重陽敬老金多加發1000元照顧長輩，遭民眾黨參選人抨擊沒有財政紀律，那麼現在高虹安提出如此昂貴的政策，不就是根本無視財政紀律？

林耕仁也問高虹安政見財源從何而來？是要高舉債務？還要排擠哪些預算、少編哪些部分？這些都應該說清楚，而不是用「漫天撒錢」來搏支持。他也想問，民眾黨主席柯文哲最重視的財政紀律呢？並認為地方治理還是要經財政評估後，再做務實可行的規畫。