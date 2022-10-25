楊姓遊客2017年到滿月圓國家森林遊樂區時，因旋轉門與地面落差約18.8公分而踩空跌倒受傷，楊提告求償，台灣高等法院判決農委會林務局新竹林區管理處因旋轉門及平台之設置、管理有欠缺，須賠80％責任，判決賠償楊22萬2976元。可上訴。

楊提告主張，2017年1月28日下午5時離開滿月圓國家森林遊樂區時，因出口處之一般拉門未開啟，僅能步行通過收費站旁之旋轉門，而該旋轉門設置於平台上，旋轉門柵欄末端距前方平台邊緣不到一步距離，致伊經過旋轉門後，即因踩空而摔倒在地。

楊說，自己受有左手遠端橈骨粉碎性骨折及外傷性頸椎第5、6節及第6、7節椎間盤破裂突出併脊髓壓迫之傷害，林務局新竹林區管理處須賠償醫藥費、看護費及精神慰撫金242萬1356元。

一審新竹地方法院判決國賠15萬多元，二審高院認定，楊姓遊客因旋轉門及平台之設置、管理有欠缺致受有左手腕骨折傷害，至於頸椎傷害非事故所造成，判決國賠22萬2976元。