這8隻海龜均因擱淺受傷，被民眾、岸巡人員發現後通報農漁局，再經由水產試驗所澎湖海洋生物研究中心照料與評估，認為目前已經回復健康可以回歸大海。（張茂雄攝）

澎湖縣政府農漁局25日上午在風景優美的嵵裡沙灘將8隻救傷海龜野放，其中有5隻綠蠵龜、3隻玳瑁，先前均因擱淺受傷，被民眾、岸巡人員發現後通報農漁局，再經由水產試驗所澎湖海洋生物研究中心照料與評估，認為目前已經回復健康可以回歸大海。

活動一開始，局長胡流宗看到共同參與活動的兩所國小學童興奮的模樣，對保育觀念能紮根於學童之間，認為這是保育教育最好的展示。野放海龜活動有嵵裡國小、湖西國小師生來到現場，共同見證這感人時刻，在大家的關注下，海龜慢慢的爬向大海，游出去的當下現場歡聲雷動，看到海龜帶著健康的身體回歸海洋懷抱，大家都非常感動。

農漁局表示，今年1-10月縣府與水產試驗所澎湖海洋生物研究中心連手合作，計成功搶救受傷海龜達22隻，昨日的野放活動是第4次舉行，展現縣府保育海龜的決心。縣府非常感謝澎湖鄉親、岸巡人員以及澎湖海洋生物研究中心同仁，為救護海龜以及生態保育盡一份心力，藉由大家共同的努力得以讓這無價的生態資源及海洋生物永續發展。