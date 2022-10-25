蘋果將在周四盤後發布第四財季（7～9月）業績報告，市場將緊盯與最新iPhone 14系列手機銷售有關的所有細節，包括上季末開賣的iPhone 14系列是否正進入成長周期，以及高檔電子產品市場最終是否仍然感受到了來自全球宏觀經濟情勢的壓力。

摩根大通分析師Samik Chatterjee周一出具報告指出，我們不認為基本面不會受到宏觀經濟影響，但我們認為與營收而非銷量相關的iPhone產品周期仍具韌性，再加上利潤，蘋果上季財報可望超出此刻門檻偏低的市場預期。

蘋果在7月發布財報時曾表示，供應短缺對公司營收造成的影響可能高達40億美元，但有些分析師認為蘋果將告訴所有人，上季他們的供應鏈管理能力有所改善。

自2020年新冠疫情爆發以來，蘋果便以不確定性太高為由沒再提供財測，但其高層每一季都會提供一些個別數據，讓分析師得以推測其營運表現。

●第四財季（7～9月）業績預測

根據FactSet調查，華爾街預期蘋果第四財季營收為887.9億美元，每股盈餘為1.27美元。

蘋果第三財季（截至6月25日）營收年增2%，約為830億美元，優於分析師預估的828.1億美元，惟較前一年同期的增長36%和本財年第二財季的增長8%大幅放緩。第三財季每股盈餘年減8%，為1.20美元，但優於分析師預估的1.16美元。

庫克在7月時表示，雖然整體出現一些疲軟的跡象，但我們預期第四財季營收將加速成長。財務長Luca Maestri則表示，9月季度的整體營收增長將高於第三財季的年增2%，但他也警告，儘管高利潤的服務事業將持續擴張，但受到美元走強和經濟因素影響，該部門的營收年增率可能從第三財季的12%放緩。

不過，摩根士丹利分析師Erik Woodring表示，大多數投資人都看好蘋果的服務事業營收料將10～12月季度再次加速增長。

蘋果周一以授權成本升高為由，調漲了Apple Music和Apple TV+的訂閱價格，雖然有利於營收獲利表現，但也可能給了競爭對手更多價格上的優勢。蘋果宣布美國地區的Apple Music價格從每月9.99美元調漲至10.99美元，Apple TV+ 月費從4.99美元調漲至6.99美元。以年費來看，Apple Music價格從99美元調漲至109美元，Apple TV+訂閱費用從49美元調漲至69美元。

●財報關注重點

根據對iPhone等待時間的分析和第三方對高階智慧手機市場的調查，蘋果手機的銷售似乎仍然強勁。

Chatterjee出具報告指出，蘋果有關於展望的說法可能顯示供應鏈問題緩解、服務部門增長升溫，以及強勢美元的阻力減緩。

雖然iPhone 14系列手機的銷售情況是萬眾矚目的焦點，但iPad平板和Mac電腦第四財季業績若優於市場預期，也可能給蘋果股價帶來提振。過去幾季以來，零件供應短缺導致iPad和Mac銷售放緩。

包括Apple Watch和無線耳機等可穿戴式設備的銷售可能因需求放緩而受到衝擊，摩根士丹利分析師Erik Woodring在報告中指出，我們認為在蘋果產品組合中，可穿戴式設備是最非必要性的類別，因此最容易受到現在消費電子支出下滑的影響。

投資人將密切關注蘋果如何看待一年當中最重要的10～12月季度，任何暗示這個年底節日旺季的表現將不如預期的說法，都可能給蘋果股票帶來極大的風險。德銀分析師Stanley Ho出具報告指出，由於宏觀經濟的不確定性持續存在，我們預期蘋果不會為第一財季（10～12月）提供預測，但我們認為蘋果可能暗示營收增長將減速。

分析師將關注蘋果會如何度過即將到來、可能打擊非必要性支出的風暴，以及隨著投資人重新評估其他科技股，蘋果股票是否還是一個不錯的避風港。蘋果仍然擁有高到讓人難以置信的自由現金流，且每年都砸下數十億美元回購自家股票和配發股利。今年以來蘋果股價下跌16%，同一期間那斯達克指數下跌逾30%。