中共20大日前剛落幕，大陸針對台海問題仍未放棄使用武力，台灣糧食安全備受關注，農委會主委陳吉仲今(25)日指出，農委會每個月都會盤點糧食庫存，無論是極端氣候或國際情勢等突發事件，都會百分之百提供國人所需的糧食安全。

陳吉仲表示，兩年半前新冠疫情開始時碰到塞港現象時，當時為了確保糧食安全，每個月都有針對糧食與產量來盤點，以確保未來6個月的肥料、種子、飼料等沒問題，這樣就能支撐國內10-12個月的生產，加上豬肉、雞肉等庫存15萬公噸，水產品3個月庫存，冷凍倉儲如根莖類、蔬菜等也因應汛期作出調整。

此外，也透過如雞蛋產銷資訊來掌控未來糧食產量，以便在極端氣候、國際突發事件如俄烏戰爭影響下，讓糧食安全都能確保，

所以兩岸如發生衝突，糧食供應確定能應付？陳吉仲說，要百分之百提供2300多萬國人的糧食安全，糧食安全不是用嘴巴講的，是實際去執行的，因此每個月都會確認庫存跟產量。