蘋果公司今天推出iPadOS 16作業系統更新，增加透過訊息App合作的新方式、針對郵件App的重大更新、iCloud共享的照片圖庫等新功能，以及可自動整理App及視窗的「幕前調度」功能。

iPadOS 16即日起開始提供iPad第5代和後續機型、iPad mini第5代和後續機型、iPad Air第3代和後續機型，以及iPad Pro所有機型進行免費更新。

蘋果發布新聞稿說明，iPadOS 16的訊息新功能讓使用者能編輯、取消傳送，並將訊息標示為未讀。新的合作功能更方便與他人共同工作，使用者送出透過「訊息」App進行合作的邀請後，討論串中的所有人都會自動加入相關文件、試算表或專案中，若有人編輯共享的文件，活動更新將出現在討論串最頂端。

「郵件」App推出新工具，使用者可以利用「提醒我」功能設定提醒，以便稍後回顧某封郵件、在郵件未獲回覆時收到後續追蹤的自動建議；或於忘記在郵件中納入收件人或附加檔案時，得到自動提示。

「iCloud共享的照片圖庫」可供最多6位使用者合作、貢獻和享受照片的獨立iCloud照片圖庫，使用者可以分享個人圖庫中所有的現有照片，或根據開始日期或照片裡的人物分享照片。

iPadOS 16的「幕前調度」功能是嶄新多工處理體驗，可自動整理App和視窗，在不同工作之間快速切換。iPad首度讓使用者得以在單一顯示畫面中開啟互相重疊且大小各不相同的視窗、從側邊拖放視窗，或自Dock列表開啟App以建立App群組，帶來更快、更靈活的多工處理。正在使用的App視窗會顯示於畫面中央，其他開啟的App和視窗則會按照最近使用的順序排列於左側。

在今年稍晚針對M1和M2 iPad機型的更新中，「幕前調度」將提供完整的外接顯示器支援，解析度最高可達6K，使用者將能同時使用iPad上和外接顯示器上最多各4個App工作。

此外，蘋果今天也推出macOS Ventura，新增「接續互通相機」功能可讓使用者在不同的蘋果裝置之間無縫操作，並加入「幕前調度」等生產力工具，「郵件」和「訊息」等熱門App也迎來大幅更新。（編輯：楊凱翔）1111025