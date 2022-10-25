新北市112學年度特殊教育需求小一新生鑑定安置及暫緩入學將於12月19日至12月30日受理報名，教育局表示，凡設籍新北市於112學年度年滿6歲（2016年9月2日至2017年9月1日出生）的學童，在幼兒園已經接受學前特教鑑定，或已領有身心障礙證明、醫院診斷證明、聯合評估報告、曾經接受過早期療育（物理、職能、語言治療）者，都是鑑定受理的對象。

教育局將再29日至11月12日，連續3個周六，於新北市6大區辦理實體家長座談會，幫助家長瞭解鑑定安置申請流程，並認識國小教育階段相關的特殊教育服務。

線上場次於11月19日辦理，供未能參加前述場次的家長參加。同時，10月29日下午在板橋區埔墘國小辦理暫緩入學家長座談會，特別邀請資深導師、特教老師分享如何針對孩子心理、生理及環境等面向，評估孩子申請暫緩入學的需求，協助家長從多元、多面向的觀點思考。截至目前已有600人次完成線上報名。

教育局長張明文表示，為使學前階段有特殊需求的學童能順利銜接國小教育，當家長提出申請後，將由戶籍所在國小協助指派教育心理評量教師到孩子就讀的幼兒園（所）評估孩子的各項能力與教育需求，並與家長一起討論孩子入國小階段適合的安置班別與需要的特殊教育方式及支持性服務。希望透過即早鑑定確認孩子的特教資格，得以提前為進入小學階段的學習而準備。

教育局表示，座談會的資訊已公告在新北特教資訊網https：／／sec.ntpc.edu.tw／，若不便參加家長座談會，亦可至Youtube平台搜尋「新北市112學年度小一新生鑑定安置暨暫緩入學影音說明」，有助於瞭解申請流程及表件填寫方式。如有報名相關問題。