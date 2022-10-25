中國人民銀行和大陸國家外匯管理局宣布，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25，以此增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

香港01報導，大陸將跨境融資宏觀審慎調節參數上調，讓政府融資平台和房地產企業以外的境內機構借用外債空間進一步擴大，有利於中小企業、民營企業加大利用國際國內多種管道籌集資金。藉此，未來企業和金融機構跨境融資的上限有所提升，有助於增加跨境資金的流入。

路透引述分析指出，中共二十大後，市場不安情緒被放大，港股和中概股遭血洗，離岸及在岸價人民幣亦明顯承壓，放空人民幣意願上升，不排除後續監管出手維穩的可能。

大陸上一次調整跨境融資宏觀審慎調節參數是2020年12月11日，當時人行、外匯局對金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1，其後在2021年初再將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數同樣由1.25下調至1。