海地前總統摩依士去年遇刺身亡後政局陷入混亂，日本政府24日已宣布暫時關閉大使館。外交部今天表示，我駐海地大使館目前仍正常運作，會視當地情勢發展隨時調整，當地台商、僑民和技術團人員也都平安，我政府也已響應國際社會呼籲，共同協助海地改善治安。

《路透社》報導，日本外務省24日宣布，由於海地安全和人道主義局勢不斷惡化，暫時關閉駐海地大使館，並呼籲公民不要前往當地，已在海地的公民也應迅速離境，外界也關切我國人員在當地的情況。

外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人歐江安表示，海地目前面臨到相關的治安問題和通貨膨脹，引發全國性示威抗議，加上海地霍亂復發，造成當地人道危機，讓海地面臨很多的挑戰，海地日前已經向國際合作夥伴求援，也獲得到國際間高度的重視與跟關心。

她說，聯合國安理會10月21日已通過一份決議制裁林立的海地幫派，目前海地狀況還缺乏燃油跟水電，因此有些國家駐海地大使館已暫時關閉或者是調整對外的服務。

不過，歐江安表示，我駐海地大使館到目前為止仍然正常運作，會視當地情勢的發展和實際需要做隨時相應的調整，我駐海地大使館人員和當地台商、僑民和技術團人員，根據外交部的掌握，大家也都平安，外交部持續跟我大使館、僑胞和台商保持密切的聯繫，也會密切注意海地情勢的發展來妥善因應。

為提升海地警方執勤能力，並響應國際社會和國際間理念相近國家，對於共同幫助海地改善治安的呼籲，歐江安表示，我政府正在協助海地政府，跟我國廠商採購海地國家警察局所需要的防彈背心，以及相關個人防護裝置。

此外，她說，我們也跟美國NGO糧食濟貧相關組織合作，會持續提供給海地食米來協助當地政府紓解他們因糧食短缺所造成的人道危機，海地狀況外交部會密切保持高度的關注，目前使館人員都是平安且運作正常，會視實際發展和需要來做即時調整。