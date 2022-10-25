嫌犯偷來的刮刮樂。（警方提供）

刮刮樂中4900元，不過開心不到2小時！新北市1名31歲陳姓男子，因為無業缺錢花用，竟然動起歪腦筋，前（23）日深夜11時許，到新莊後港一路的某家彩券行，趁店員不注意偷走一疊刮刮樂，然後跑到另家彩券行開刮兌獎，雖然中獎4900元，但是開心不到80分鐘，立刻就被警方逮補，依竊盜罪嫌移送。

陳嫌在23日晚間，騎車到新莊後港一路的某彩券行，利用店家快打烊時，忙於整理店內事務，趁機偷走一疊面額500元的「鑽很大」刮刮樂，得手後店員發現立刻追出店外，但仍被陳嫌騎乘機車逃逸，店員立刻打電話報警。

陳嫌逃離後，再換搭計程車到龍安路的另家彩券行，開始刮這疊刮刮樂，偷來的21張刮刮樂當中，陳嫌竟然好運的刮中8張，包括1000元1張、600元4張及500元3張，總計中獎4900元，陳嫌立刻向店家兌換現金，接著再買1張500元刮刮樂離去。

不過陳嫌開心不到2個小時，警方在接獲報案後，立刻展開調查、追緝，在案發後的80分鐘內，就在桃園龜山區萬壽路一帶查獲陳嫌，並起出剩餘現金4400元，警方將他帶回偵訊後，依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。