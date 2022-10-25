國際巨星天王「發哥」周潤發出道多年，可封為無負評男神，不僅工作表現出色，感情方面最為人知的是他與陳薈蓮36年來的模範婚姻，然而發哥年輕時其實有段失敗婚姻，曾與女星余安安閃結閃離，婚姻僅維持一年，事後余安安承認兩人都太衝動，成了她當年休夫主因。而余安安最近過63歲生日，她曬出和女兒、女婿、外孫的合照，可見她外貌依舊維持得宜，雖少了當年的甜美，仍成熟有韻味。

周潤發外型帥氣，出道後常與女星傳出緋聞，早年他曾癡戀「最美小龍女」陳玉蓮，還傳出曾為對方做傻事，後來兩人分手，陳玉蓮爆出有新歡，當時周潤發略有不滿回應：「她有拍拖對象，我一樣有呀！」意指和余安安交往中，而余安安過去和導演爾冬陞曾談過8年戀情，兩人都是在愛情裡受過傷的人，一拍即合，不久就宣布結婚。

余安安最近過63歲生日。（圖／翻攝自candiceyuonon IG）

未料，周潤發和余安安的婚姻維持不到一年就傳出畫下句點，余安安還傳出被周潤發數度趕出家門，引來外界猜測兩人當年倉促決定結婚，恐與周潤發賭氣陳玉蓮有關，而余安安多年後受訪談休夫主因，坦言當年思考不周，「感覺就像一場『迷』，反正拖來拖去沒意思，大家都有漫長人生要過」，便決定分開。

余安安外型依舊維持得宜。（圖／翻攝自candiceyuonon IG）

1987年，余安安梅開二度嫁給賽車手李萬祺，婚後生下兩個女兒，但2003年她又宣布離婚、重返演藝圈，大女兒李文琪（Marcia）6年前結婚，去年懷孕生下一子。本月22日，余安安曬出和兩個女兒、女婿、外孫的合照，開心寫下是幸福的一天，開心能和家人慶生，可見余安安到了花甲之年依舊比同齡人年輕，頂著一頭俏麗短髮、皮膚緊緻，身材也維持的相當纖瘦，引來粉絲留言獻上祝福。