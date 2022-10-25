康舒(6282)全力拓展電動動力事業版圖，今(25)日宣布與經濟部、工研院、富田電機以及達信綠能等產官研合作，並完成簽約，希望以車電與半導體供應鏈實力，加速前瞻技術及產品開發，共同促進全球汽車100%電動化目標。

全球為加速達成減碳目標，各國政府與各大車廠均加速推動車輛電氣化，預計於2037年電動車銷量將超越燃油車，電動車動力系統市場規模將高達6850億美元，而掌握下世代關鍵技術開發方向，將能讓台灣廠商成功提升在電動車供應鏈的產業地位，取得中長期競爭力，因此，經濟部提出「智慧電動車輛關鍵零組件自主開發研發補助計畫」，鎖定10+1項目(「1」是指ICT系統整合與創新應用，「10」則包括動力、電能、車輛電子、減速器、煞車、驅動與非驅動、車架、轉向、車身總成和環境建構等關鍵零件)，協助國產電動車零組件廠商建立自主研發能力，打入國際車廠供應鏈。

康舒全力拓展電動動力事業版圖，除投資8億成立全資子公司康捷電動動力公司(AcGile EV Power Inc.)，亦與富田電機、達信綠能等聯手推出「下世代EV整合型動力系統技術開發計畫」，並獲得經濟部支持，為台灣EV動力系統產業鏈自主技術開發奠定重要基礎。

康舒科技董事長許介立表示，電動車是康舒未來事業版圖很重要的一環，不但董事會大力支持，又獲得國家資源挹注，透過與工研院、富田電機和達信綠能的團隊合作，讓新成立的康捷電動動力公司如虎添翼，與合作夥伴共同提供國際領先，具備高效率、高度整合型態以及成本競爭力的汽車電動化產品，打進國際電動車市場。

此次計畫包含：先進馬達設計及製程、高壓高頻馬達驅動器、化合物半導體功率模組(SiC)自主開發技術等軟硬體研發及系統整合，其中「化合物半導體及高電壓應用」為康捷電動動力公司重點研發項目之一，透過ｙｍｐ 次合作，康舒與擁有豐厚電動車研發能量的工研院，在車載電源系統之先進技術研究上，將整合車電市場需求與資源，帶動產業升級與經濟發展，協助台灣在全球供應鏈中能更上一層樓。