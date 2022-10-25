高雄市長陳其邁日前遭藍營指控，身為公費醫學生卻未盡義務，高市議員候選人王文心更指控，陳其邁在2018、2020年的選舉公報上登記「長庚醫院醫師」經歷不實，已違反選罷法。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日直說，「考過國考不代表你是醫生」，還向中選會喊話必須要查核。

柯志恩說，自己沒有看到陳其邁的選舉公報內容，但就媒體報導指出，「他還是認為自己是醫生」，可是很顯然的，身為醫生必須要醫師證書，但目前醫師證書還扣在教育部當中。

「考過國考不代表你是醫生！」柯志恩表示，就像大家去診所，一定會看到門診外面會掛醫生證照，而且據時間來說，陳其邁應該是一個實習醫生，這個與事實不符，他必須要做出解釋，或是中選會必須加以查核。

對此，陳其邁曾數度親上火線澄清，自己確實有醫師證照，從醫初衷也未曾改變，20多年前就按照規定，返還相關公費完成還款。陳其邁團隊更強調，陳其邁是經國家考試及格的醫師，在長庚醫院醫師這段經歷也沒有問題。

此外，綠營提出槍擊案數據指出高雄是六都最低，柯志恩提及，印象蠻深刻的是日前高醫急診室槍擊案，以及不久前大立百貨附近也爆發槍擊案，她肯定警察基層同仁的表現，但數據是一回事，人民的感受還是最清楚。