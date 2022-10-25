年底除了地方大選，還有18歲公民權修憲複決，新北市長侯友宜除爭取連任，也呼籲全民支持18歲公民權。侯選辦4名年輕人25日與市議員陳偉杰在淡水清水街的市場街講，呼籲民眾年底除了縣市長、議員、里長選票外，18歲公民權一定要投下同意票。

侯選辦24歲的發言人陳柏翰與政治實習生陳皓寧、涂孝瑜、陳禹丞，站在街頭呼籲民眾支持18歲公民權，讓年輕人可以參與公共事務，4名年輕人也與陳偉杰高呼「是時侯了、挺18」；路過的民眾則比出「V」的勝利手勢高喊「加油」！

陳柏翰說，年底除了市長、議員、里長選票後，還有18歲公民權的票，這張票一定要投下同意票，大家一起站出來跨越965萬張同意票的高門檻，讓年輕人可以參與公共事務。

23歲的台北大學公行所碩二涂孝瑜說，全世界很多國家都投票年齡是18歲，中華民國是成熟國家，要跟上世界腳步，請大家相信年輕人，讓年輕人參與國家事務，未來讓國家有更好的發展。

剛從世新大學口傳系畢業的陳皓寧指出，年底大家都要站出來投票，展現民主未來才會有更多空間討論公共議題。同樣剛畢業的陳禹丞則表示，年輕人也有參與公共議題的決心和熱情，希望有機會能一起改變這個社會。

陳偉杰說，他與侯選辦的年輕人一起出來宣傳，希望民眾年底支持18歲公民權，讓年輕人參與公共事務，徹底落實公民權，年輕人才有機會表達意見，並實質參與政治事務。