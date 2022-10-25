英國準首相蘇納克（Rishi Sunak）的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）被揭露利用非居籍（non-domiciled）身份避稅，後續她宣布放棄非居籍身份。

英國保守黨新任黨魁蘇納克（Rishi Sunak）即將成為英國史上首位印度裔首相，他的印度裔妻子、「印度IT業之父」納拉雅納．莫西（Narayana Murthy）之女阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）也成為焦點。外媒報導，家財萬貫的阿克莎塔其實小時候家教甚嚴，出生時家裡沒電話，後來也不裝電視，每晚有一定的讀書時間，父母也不請司機，讓孩子們搭乘三輪車上學。不過阿克莎塔長大後毅然決然赴美攻讀時尚，蘇納克曾說，老婆和他在整潔方面完全相反，阿克莎塔非常凌亂，家裡到處都是鞋子和衣服，讓他哀嚎「我老婆是噩夢一場」。

Billionaire heiress set to be Downing Street's next 'first lady' https://t.co/yyuRXcNAXG — Daily Mail Online (@MailOnline) October 24, 2022

■富豪之女阿克莎塔出生時家裡沒電話

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，雖然是印度億萬富豪、印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西之女，阿克莎塔1980年4月出生時其實家裡相當貧困，納拉雅納過去寫給愛女的信於2013年公開，當時他提到，是從同事那裡得知女兒出生，因為家裡太窮，沒有錢裝電話。

納拉雅納說當時和妻子蘇達．莫西（Sudha Murty）的事業仍不穩固，都還只是電腦工程師，女兒在老家、印度西南部胡巴里市（Hubballi）出生後，夫妻倆把女兒帶到孟買（Mumbai）一起生活，不過2個月後就發現無法一邊工作一邊照顧女兒，於是又把孩子送回老家讓父母照顧，納拉雅納寫道，那是他一生中「最為困難的其中一個決定」。納拉雅納在一年後創立印福思科技公司。

英國準首相蘇納克（Rishi Sunak）與妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）及一對女兒2022年7月為蘇納克助選。（資料照／TPG、達志影像）

■小時候家境富裕卻沒電視、不請司機 父母重視教育

後續阿克莎塔搬回孟買與父母一起生活，不過生活並不如在祖父母家輕鬆，因為家裡沒有電視，母親說這樣家人才有時間「學習、閱讀、討論、與朋友見面」，每晚8點至10點是家人的聚會時間，阿克莎塔與小3歲的弟弟羅漢（Rohan Murty）必須做功課，父母在這時間會閱讀歷史、文學、物理、數學、工程相關的書籍或繼續辦公。

後來莫西家變得更有錢，但是納拉雅納及妻子仍不僱用私家轎車及司機，讓子女搭乘摩托三輪車（autorickshaw）上學。

阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）熱愛時尚。圖為夫妻倆2022年2月出席英國亞裔信託（British Asian Trust）招待會時與查爾斯交談。（資料照／TPG、達志影像）

■阿克莎塔熱愛時尚 創立自有品牌3年玩完

長大後阿克莎塔赴加州私立克萊蒙特．麥肯納學院（Claremont Mckenna College，CMC）修習經濟及法文，隨後赴洛杉磯時尚設計商業學院（Fashion Institute of Design and Merchandising）攻讀，後續又到史丹佛大學（Stanford University）攻讀MBA，在史丹佛念書期間邂逅蘇納克。

她曾表示，自己從小就熱愛時尚，小時候母親常會責備她，她對時尚的關注比對課業還多。

2007年還在史丹佛就學期間，阿克莎塔創立了自己的時尚品牌「Akshata Designs」，這個品牌致力於推廣印度文化、挖掘印度偏鄉地區的藝術家。阿克莎塔曾在印度版《時尚雜誌》（Vogue）專訪中提到，自己關注一件服裝背後的故事，「它的真實性、工藝以及保護的豐富遺產」，她說她關注在印度、為印度做點什麼，「因為這是我家族DNA的一部分。」不過她的時尚事業在3年後就瓦解。

英國準首相蘇納克（Rishi Sunak）的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）曾學前首相強生端茶給記者喝。

■蘇納克對老婆一見鍾情 家裡到處是衣服 完全是噩夢

蘇納克近期受訪時提到，兩人第一次見面時可說是一見鍾情，他還特地為了老婆換了好幾堂課，就為了在課堂上坐在阿克莎塔旁邊。

兩人交往4年後於2009年結婚，小倆口在印度班加羅爾（Bengaluru）舉辦為期2天的盛大婚禮，婚禮嘉賓還包括印度板球明星。婚後兩人在班加羅爾生活4年，2013年才搬回英國。

蘇納克8月接受英國《泰晤士報》（The Times）專訪時透露，自己與妻子在許多方面都個性相反，尤其是整潔方面的差異性最大，「我非常整潔，她非常凌亂，我更有條不紊，她比較隨興。」他更在專訪中大爆妻子的料：「她完全是場噩夢，衣服到處都是，還有鞋子….噢老天，鞋子。」

蘇納克也說，家人們都會喝酒，妻子也是，但他本人不喝，這點讓太太不太滿意。

2022年8月一場造勢活動上，阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy，上圖中白衣女子）與婆婆烏莎（Usha Sunak，圖右白髮女性）為蘇納克歡呼。（資料照／TPG、達志影像）

■阿克莎塔一晚行頭達11萬

因顯赫家世受到關注的阿克莎塔曾多次躍上媒體版面，2020年12月，她被拍到踩著445英鎊的Gucci運動鞋、套上要價1630英鎊的REDValentino的皮衣外套及超過1000英鎊的短裙與蘇納克約會，當晚全身行頭超過3075英鎊（約新台幣11.2萬元）。

英國準首相蘇納克（Rishi Sunak）的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）被揭露利用非居籍（non-domiciled）身份避稅。

在丈夫蘇納克成為英國財政大臣後，阿克莎塔也被揭露利用非居籍（non-domiciled）身份避稅，《每日郵報》指出，這是合法的避稅方式，不必被英國課徵海外收入的賦稅。

不過蘇納克夫婦仍為此備受抨擊，迫使阿克莎塔後續宣布放棄非居籍身份，她強調自己的行為「完全合法」，但坦承許多人認為這與她丈夫擔任的角色不符，她不希望自己的稅賦身份影響家人，因此決定放棄身份，從今以後會為全球收入納稅，她說：「我這麼做是因為我想要，不是因為規定要求我這麼做。」

報導指出，阿克莎塔持有印福思科技公司0.9%股份，價值達7億英鎊（約新台幣255.8億元）。她的其他事業包括與蘇納克於2013年成立風險投資公司「Catamaran Ventures」的倫敦分部，她也是英國連鎖健身房品牌「Digme Fitness」、高級男裝品牌「New & Lingwood」的董事。