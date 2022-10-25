大陸央視新聞報導，由長江航道局負責實施的歷史礙航沉船「二航9566」打撈作業25日在中游牧鵝洲水道順利完成。隨著殘骸起吊出水，該沉船對當地生態環境和通航安全的不利影響已徹底消除，這也是該局在長江幹線航道實施的首次應急搶險打撈。

據瞭解，2018年7月1日，「二航9566」在牧鵝洲＃2至＃3白浮連線航道外水域沉沒，該水域為汛期可通航水域。該沉船長91.5米，總噸位2700餘噸，沉船內的殘存燃油和運輸物品不僅對長江水體存在汙染隱患，還容易造成過往船舶被該沉船剮蹭的險情。

為盡快消除沉船威脅，經掃測定位、水下探摸、方案審查，9月8日起，長江航道局調遣1000噸起重船「長天龍」「救撈測301」「航勘201」「長救絞3」等船艇設備和專業潛水夫進駐現場，正式啟動沉船應急搶險打撈施工。

長江航道局武漢水上應急救助基地有條不紊地對沉船進行「手術式」分解——9月12日，開始艙內抽沙，減輕沉船負載；10月16日，水下分段切割船體，方便起吊作業；10月18日，潛水夫下水穿引鋼纜，為打撈「穿針引線」；至10月25日，沉船順利起吊、脫離現場，徹底消除了當地生態環境和通航安全隱患。

此次的試點性成功，為進一步保護水生態環境、改善航道通航條件積累了寶貴的經驗。據瞭解，目前長江幹線共有歷史沉船70餘艘，影響長江水生態環境和船舶通航安全，亟須啟動應急搶險打撈清除。