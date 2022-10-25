第57屆金鐘獎「戲劇類」圓滿落幕，知名女演員陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》女扮男裝角色榮登新科金鐘影帝，寫下電視史上的新篇章。不過鮮少有人得知，陳亞蘭昔日被找去擔任雙主播，和男主播徐榮寅搭檔，考驗將國語迅速翻成閩南語的能力，不過由於陳亞蘭是跨行，嚐到不少苦頭，不少往事至今仍讓她記憶猶新。

《中時新聞網》專訪陳亞蘭時，她自爆過去出唱片碰巧有電視台在招聘台語新聞主播，便被找去和男主播徐榮寅擔任雙主播，當時她心想說既然書讀得不多，期盼藉由工作學習新知，當時很多人就提出質疑：「妳敢去嗎？」，她第一時間回話：「他們都敢找我，我為什麼不敢去」，想不到才去了3個月就離開。

陳亞蘭透露，她深知術業有專攻的道理，加上播報時是以直播來進行，因此事前已和導播打招呼是新手，若有不會翻譯的閩南語，盼能交給男主播徐榮寅。想不到，有一次陳亞蘭遇到「巧克力囊腫」的詞彙，當下已說不會唸，結果廣告一結束時，鏡頭仍切到她，當下腦袋一片空白，一旁的男主播連忙救場，才未出包。

陳亞蘭自曝擔任台語新聞主播，被要求翻譯巧克力囊腫的詞彙。(圖/中時新聞網 Youtube)

陳亞蘭透露，遇到巧克力囊腫的詞彙當場愣住。(圖/中時新聞網 Youtube)

對此，陳亞蘭當時心想「真的不行，沒有專業不行」，坦言內心實際上非常受挫，因此3個月後，她自認並非新聞專業出身便離開播報檯，但她也鼓勵自己，至少自己已盡力嘗試，若日後想以新聞主播來謀口飯吃，則仍很有繼續鑽研的必要。

陳亞蘭透露，她未來仍會以藝人的身分推廣歌仔戲文化。(圖/羅永銘 攝)

最後，陳亞蘭也透露，畢竟是演藝人員，未來不排除接觸戲劇、歌唱或是主持等演藝工作，直言每一次接的作品都是新挑戰。此外，平時經常女扮男裝的陳亞蘭，也幽默推薦自己：「應該找不到像我這種雌雄同體的吧」，並承諾未來會在演藝圈中以「歌仔戲的傳承」為重心，持續發光發熱，讓歌仔戲有更多被看見的機會。