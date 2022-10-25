民進黨新北市長候選人林佳龍今(25)日早上來到淡水掃街，接著再到淡水福佑宮進行參拜，針對媒體提問日前林佳龍稱自己跟侯友宜不一樣，因為他「捍衛威權」，侯友宜則回應是「護民初心不變」，對此林佳龍再批「答非所問」，更稱主要的政黨要在國家定位的立場上非常明確，「不然我們是在選哪一國的新北市長呢？」

林佳龍早上前往淡水清水街市場掃街拜票，有許多攤販都向他揮手照相，對此林佳龍表示，新北市已經17年沒有政黨輪替，現任的侯市長也做了12年，所以大家對淡水大翻新很有感，在地的前立委呂孫綾、新北市議員鄭宇恩跟市議員候選人彭莉惠，在宣傳時也得到鄉親很大的回饋。

他說，對於淡水地區選情非常的樂觀，也期待市長跟議員都當選，未來組成一個聯合服務的團隊，推動淡水河作為跟北海岸串連起來的首都圈海洋國門旗艦計畫。

日前林佳龍在三重舉辦造勢晚會時，稱侯友宜捍衛威權跟自己不一樣，對此侯友宜回應說「護民初心不變」；林佳龍再批侯友宜答非所問，國民黨主張九二共識、一個中國，國民黨主席朱立倫派夏立言副主席到中國去，侯友宜是國民黨提名的新北市長候選人，但他也沒有表示不同的立場，所以他是國民黨的立場。

他指出，因此涉及到九二共識、一個中國，台灣視為中國的一部分，我們每一個從政的人，尤其是主要的政黨，都要在國家定位的立場上非常明確，「不然我們是在選哪一國的新北市長呢？」。

林佳龍說，侯友宜過去長期服務於威權，他就是惡法亦法的執法者，包括鄭南榕事件，以及後面處理異議份子的時候，他確實是站在威權統治的那面，而自己是挑戰威權統治、推動民主化的那一面，這個選擇是有跡可循的，侯友宜迴避這一些國家定位、核心價值的問題。