基隆鯨豚復健站表示，日前發現擱淺的小抹香鯨媽媽逐漸恢復健康，也開始恢復進食。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在桃園永安漁港發現擱淺的抹香鯨媽媽，經基隆海之生鯨豚復健站多日照料，身上的傷口逐漸癒合，24日晚間也開始進食。復健站表示，25日將會檢測抹香鯨媽媽的聽力及胃酸等數據，藉以評估是否達野放標準。

復健站指出，24日上午針對抹香鯨媽媽進行熱像儀、臟器超音波等檢測，熱像儀中僅有一些癒合中或是剛癒合傷口處發熱狀態，超音波檢查中沒有氣胸亦沒有嚴重肺臟感染、皮下脂肪厚度約2公分，都屬於正常範圍。

另外，氣孔噴片的細胞學檢查結果多為上皮細胞、少量白血球與細菌，沒發現嚴重感染；血液學檢查部分，血檢值發現個體有緊迫、肌肉損傷、脫水等問題，但隨著動物進入復健過程，這些異常數值預期會逐漸回復。

復健站指出，抹香鯨媽媽在臨床表現上，不像有嚴重肌肉損傷，經比對抹香鯨媽媽乳腺列的狀態與寶寶的體型，團隊認為這隻小朋友可能不到3個月大，也就是媽媽還處在剛生產完的快速哺乳期，所以推測肌肉損傷的數值可能與生產有些關聯。

24日晚間起，復健站嘗試餵食抹香鯨媽媽，牠雖不會主動追食，但若直接將整隻的鎖管塞入口中，倒是很願意吃，也少有抵抗的情況。24日整天共進食了2公斤的鎖管、4公升的水。

復健站人員表示，團隊25日將再次抽胃液確認胃酸的PH值是否正常，此外為了確認媽媽的聽力狀態，今日也預計進行聽力檢測，來確認媽媽是否有符合野放的標準。

另外，救援團隊也將發起命名活動，也歡迎民眾一起來參與命名票選，並給小抹香鯨媽媽最大的祝福。活動預計於10月25日中午12點30分起，於中華鯨豚協會粉絲頁公告（網址：https：／／www.facebook.com／tcstcswhale）。