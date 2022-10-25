民進黨台北市長候選人陳時中日多次強調「抗中保台」，說自己有抗中保台的DNA，對此，國民黨前主席洪秀柱今出席婦聯會舉辦台灣光復77週年活動時痛批，陳時中的抗中保台到底抗中保了什麼台？還是抗中害台？還是抗中保「黨」？並透露國民黨台北市長候選人蔣萬安上周有向她請益，她也勸蔣萬安該強硬的時候要強硬，畢竟未來當首長還是要有霸氣。

洪秀柱表示，陳時中不必再談抗中保台，台灣百姓眼睛是雪亮的，抗中保台和亡國感已經打到讓大家越來越不信任，到底抗中保了什麼台？還是抗中害台？還是抗中保「黨」？民進黨為了自己的私利，用這種方式蠱惑老百姓，並製造兩岸之間更多紛擾，未來台灣遲早會遭殃。

洪秀柱表示，美國已經要把台灣打造成彈藥庫、刺蝟島，國防部也不敢講未來何時要將兵役延長到1年，目的就是為了年輕選票，今天一個負責任的政府，就需替老百姓的安全生活與社會安定各階層和和諧去著想，而不是用這樣的做法讓台海兵凶戰危。

洪秀柱透露，蔣萬安上周有私下向她拜訪，她也勸蔣萬安該強硬的時候要強硬，應蔣萬安非常斯文謙和，但某些角度看來也欠缺強硬，因作為一個地方首長，該霸氣就要霸氣，該謙虛要謙虛，該柔選要柔軟，該強硬要強硬。

洪秀柱認為，蔣萬安機會很大，最主要是民進黨太爛，陳時中不像個話，他在當衛福部長的時候，從疫情開始至今，光是一個高端就把大家氣死，更不要提不斷發明類普篩等新名詞，「我們看到他都累了」。