亞系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，認為WiFi庫存水平將隨著終端低迷而增加，加上博通的晶片短缺正在緩解，故將瑞昱目標價由360元調降到270元、評等優於大盤。

亞系外資表示，預估受到PC、網路需求的進一步拖累，瑞昱第四季營收將呈現雙位數下滑，認為瑞昱的毛利率在今年第二季已經見頂，且因為疲軟的消費性電子產品線，衝擊產品組合對價格造成侵蝕，預計瑞昱第三季毛利率落在48%，第四季度再進一步下滑到47%。

亞系外資表示，先前曾因為看好網路需求將可維繫瑞昱營收，且在2023年持續增長，但目前看到非消費產品正在放緩因為下半年下游市場的可靠出貨量主要是由來自先前IC短缺期間未完成的訂單，然而，現在較擔心的是關於積壓後新訂單放緩將影響瑞昱增長動能，儘管大陸的基礎設施需求依然強勁，但這不太可能足以抵消整體需求的減少。

亞系外資進一步表示，目前WiFi升級也發生減速，預計WiFi庫存水平將隨著終端需求低迷而增加，其中包括PC、NB和其他設備，此外，博通的晶片短缺正在緩解，後續也可望自瑞昱、聯發科(2454)手中搶回訂單，這也將惡化WiFi供需情況，有鑑於此，將下半年WiFi SoC的價格下調個位數百分比，也將瑞昱目標價由360元調降到270元、評等優於大盤。