據《591實價登錄》統計，疫情爆發前的2019年與2022年相比，七都中古社區漲幅前三名，由新竹縣竹北市「好FUN」奪冠，3年間房價由1字頭暴衝至4字頭，漲幅158%，其餘漲幅超過100%的社區還有竹北市「仁發香榭」、「富宇現代城」、台中北區「漢陞圓山」、台南中西區「天鑽大樓」，短短3年間身價皆已翻倍。

七都近3年漲幅最高的中古社區，首先台北市由北投「吉星大廈」、內湖「力霸國鼎大廈」、「麥帥新城DEF區」奪得，房價漲幅約3~4成。 新北市則由新莊「台北愛樂貝多芬區」、鶯歌「天生贏家」、汐止「宏國富邑」取得近3年漲幅最多中古社區，漲幅約5~6成。

桃園市近3年房價漲幅最高的中古社區皆由楊梅區包辦，漲幅約7成，分別是「台北比佛利國家公園區」、「台北比佛利加州區」、「聚寶莊」。新竹縣市房價成長最多的中古社區都位於竹北市，漲幅皆破100%，竹北受惠近年在科技業景氣暢旺之下，房價翻倍，其中「好FUN」是近3年全台房價成長最多的中古社區，漲幅高達158%，房價由1字頭搖身一變至4字頭。

台中市由北區「漢陞圓山」、太平區「大毅植幸福」、南區「長億城攬翠區陽光區」奪得近3年房價漲幅最高中古社區，其中「漢陞圓山」漲幅高達140%，其餘兩者則約8成。

台南近年受益於台積電效應，為當地房市注入活水，中西區則為舊市區，生活機能成熟，近年亮點即為星鑽特區，台南由中西區「天鑽大樓」、「統一大廈」及永康區「中華路413巷華廈」奪得漲幅最多的中古社區，漲幅有9成至翻倍。

高雄的部分，中古屋漲幅約8成，分別為橋頭區「鳳凰時代」、三民區「雙星報喜」、「花語蝶大廈」。