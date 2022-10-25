本土新冠疫情延燒，中央流行疫情指揮中心對1126九合一選舉遲未訂投票指引，遭解讀不讓確診者投票。國民黨今質疑，民進黨政府至今不規畫讓確診者投票，是看醫學數據還是看民進黨選情變化？民進黨選情好就放寬？選情差就緊縮？

國民黨文傳會主委洪孟楷預警，指揮中心與中選會不規畫讓確診者投票，只是把頭埋進土裏的鴕鳥，最後可能讓染疫民眾為投票而選擇不通報，成防疫黑數。洪質疑，美國、日本、韓國確診者能投票，就民進黨主政不能，台灣真比其他國家差？

洪孟楷質疑，大考中心能讓確診學生考試，為何投開票不能？韓國能讓確診者投票，為何台灣不能？如果指揮中心連人民最基本的投票權都無法協助、保障、安排，還有存在的必要與價值？

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，韓國3月總統大選，經完善安排與防護措施，仍開放民眾投票，選舉後確診數並沒有明顯高峰形成，代表只要民眾謹守規定，開放確診者投票對疫情並不會造成大影響。

蔡明忠認為，目前入境防疫放寬為0＋7，代表民進黨政府相信國人健康自主管理能力，既然如此，也應對1126選舉早點進行精密規畫。

蔡明忠估計，目前推估屆時每日確診人數約1.5萬人，投票日往前推一周，確診總人數約10多萬人，扣除18歲以下不能投票人數，投票日當日確診有投票權民眾僅約7萬多人，若可指定時間投票，並做好防護，沒理由剝奪人民的投票權。

國民黨智庫前副執行長黃心華表示，選舉權是憲法保障權益，民進黨政府如今不積極思考讓確診民眾行使投票權方法，是變相鼓勵人民變成黑數？民進黨政府從買疫苗、快篩，到現在讓確診者投票都在拖，疫情發生兩年來做什麼準備？

黃心華說，韓國可以分時段投票、美國有通訊投票，很多國家有E化、電子投票，民進黨政府不是也有數位大臣？怎麼這時候就變成數位吉祥物放著好看，呼籲民進黨政府應務實面對民眾基本的投票權，不要再無法無天。

對中選會搬出大法官釋字第690號解釋，稱不讓確診者投票並不違憲。黃心華批評，大法官釋字第690號解釋講的是有關傳染病防治法強制隔離部分沒有違憲，民進黨政府憑什麼逕行擴大解釋限縮人民的投票權？

黃心華批評，疫情兩年來，民進黨有惡性執政「惰、拖、偷、唾」四部曲，不好好做事懶惰，包含採購疫苗等什麼都在拖，拖到最後就想偷走人民的權利，然後受到全民的唾棄。