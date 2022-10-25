一項新研究顯示，曾回報對輝瑞/BNT及莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有發燒、畏寒或肌肉痠痛等副作用的人，接種疫苗後容易產生更強的抗體反應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，21日發表在「美國醫學會期刊」網路開放版（JAMA Network Open）的研究指出，相較於接種部位僅出現疼痛或紅疹或毫無症狀，接種疫苗後出現上述症狀與更強的抗體反應有關。

美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）、佛蒙特大學（University of Vermont）及波士頓大學（Boston University）研究人員在報告中指出：「結論是，這些研究發現支持將疫苗接種後的症狀定義為疫苗有效性的信號，並強化年長者接種疫苗加強劑的指導方針」。

但即使有些人可能有輕微、局部副作用或根本沒有症狀，疫苗仍會在他們體內引發強烈的免疫反應。幾乎所有研究參與者在完成2劑輝瑞/BNT或莫德納疫苗接種後，都呈現陽性抗體反應。

范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染病學部教授、美國國家傳染病基金會（National Foundation for Infectious Diseases）醫學主任夏夫納（William Schaffner）說：「我不想要患者告訴我，『天啊，我一點反應也沒有，我手臂不痛，也沒發燒，疫苗根本沒用。』我不要他們有這種結論。」夏夫納並未參與這項新研究。

夏夫納指出：「這更是為了讓那些有反應的人安心，雖然（疫苗）讓他們有點不適，但他們的免疫系統其實產生了好的反應。」

研究人員分析928名接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech或莫德納（Moderna）COVID-19疫苗後回報出現症狀的成人，並提交乾血紙片以測試抗體。多數受試者為白人成年人，平均年齡為65歲。

夏夫納說：「多年來，許多人猜測對疫苗反應更強烈的人是否其實可能有更強的免疫反應。這些數據似乎支持了這一點。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111025