民進黨立委提案的《醫師法》修法附帶決議，讓被稱為「波波牙醫」的國外學歷牙醫師，返台時可免學歷甄試及開放實習名額，6年內恐湧入2000名沒經過把關的牙醫，引起基層牙醫不滿。國民黨立委賴士葆酸，就算陳時中落選，民進黨也會幫他找好下一步，不用擔心他要跟波波牙醫競爭。

日前進行號次抽籤，陳時中入場時遭牙醫嗆「反對醫師法修法附帶決議」，讓此事浮現檯面。相關修法在今年5月進行，民進黨立委賴惠員等人提案附帶決議，只要在今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等國牙醫系入學許可者，返台時可以不用接受學歷甄試，預估未來6年將湧入2000名沒經過把關的牙醫，而當時陳時中還是衛福部長，許多基層牙醫因此對他不滿。

賴士葆今日在臉書指出，2018年的選舉，蘇貞昌當時輸了29萬票，隨後出任行政院長一職，輸了15萬票的陳其邁出任行政院副院長，輸了20.8萬票的林佳龍也出任交通部長，「民進黨的邏輯是選輸了可以入閣，甚至組閣」。

「2022年大家努力讓陳時中落選！」賴士葆酸，陳時中是總統蔡英文最聽話的愛將，不如就一起送入內閣，2024一次打包，「不用擔心他失業要跟波波牙醫競爭」。