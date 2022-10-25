臉書母公司Meta Platforms股東Altimeter Capital Management周一在給執行長祖克伯的一封公開信中，直言Meta需要裁減人員和資本支出以進行瘦身。

持股0.1%且聚焦於科技業的避險基金Altimeter Capital Management表示，隨著Meta擴大支出並轉向元宇宙（metaverse），該公司已經失去投資人的信心，該股東並提出了一個「三步計畫」。

Altimeter公司表示，如果Meta裁員至少20%，且每年資本支出減少50億美元，降至250億美元，並將元宇宙全年投資額從目前的100億美元降至50億美元，那麼公司每年的自由現金流可以增加1倍，達到400億美元。

Meta已經砸下數十億美元、在全球招攬數千名員工構建元宇宙，但目前成效不佳，其Reality Labs部門持續發布的虧損數字相當驚人，今年前六個月就虧損58億美元。

Altimeter表示，對於一個未知的未來投注如此巨大的投資，即使以矽谷的標準來看，也是超大且令人恐懼的投資。

Meta Platforms拒絕對此建言發表評論。該社群媒體巨頭排定於周三盤後發布第三季財報。

Altimeter董事長Brad Gerstner向來鼓勵極投資人工智慧技術，他表示該基金公司希望與Meta管理層交流，並沒有任何要求。

Meta在6月時已將招聘工程師的計畫大砍至少30%，祖克伯並已即警告員工要為經濟衰退做好準備。