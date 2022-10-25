星展銀行（台灣）董事長伍維洪上任近2年，及至近日才首度在台灣公開現身！星展銀行（台灣）邀請客戶、社會企業一起歡慶子行成立十周年，伍維洪自新加坡飛抵台灣參與，還稱讚活動時間選的好，剛好搭上台灣邊境開放，明年完成花旗在台消費金融業務整併後，星展將是台灣最大外商銀行。

伍維洪（Andrew Ng）是2021年7月由星展銀行（台灣）董事會通過，接任星展銀行（台灣）董事長一職。伍維洪為新加坡星展集團執行委員會委員，也是星展集團金融市場處暨流動資金管理處負責人，在流動資金業務領域有逾30年的資歷，曾於1992年至1995年間於台北任職，對台灣市場相當熟悉，也能用中文與本地客戶溝通。

星展集團以亞洲市場為基地，台灣是六大重點發展市場之一，1983年進入台灣市場，2010年搭著金管會整理小型銀行機會收購寶華銀行良好資產，2012年1月正式營運星展銀行在台子行：星展銀行（台灣）。當年負責整併案的前星展台灣總經理陳亮丞也一起出席此次的十周年活動。星展銀行統計，及至2021年，星展在台發展十年來，資產成長2.3倍、營收成長2.3倍、客戶成長3.2倍。

伍維洪表示，從接任至今才能抵台是受到疫情的隔離，然而兩年多的疫情催化，人們對銀行的需求也發生轉變，星展銀行自2014年便領先同業展開數位轉型，2018年成立50周年宣布了「生活隨興，星展隨行」，今年星展於亞洲六大市場再次推出全方位品牌活動，希望顛覆傳統，成為不一樣的銀行。

星展集團宣布併購花旗集團在台消費金融業務迄今逾8個月，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，「這是很大的投資」，持續在進行資產及負債轉移、業務交接，花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3,500名員工星展集團計畫繼續任用，相關承諾都沒有改變；但也必須說，這是很辛苦的過程，基於星展堅定在台灣發展，持續投資、做好「三接銀行」，幫助台灣的銀行和客戶。