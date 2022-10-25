民進黨台北市長候選人陳時中日前被前高雄市長韓國瑜形容愁眉苦臉沒有選票；選民會說「我是不是欠你的錢沒有還啊」；陳時中今受訪時，哈哈笑了幾聲說，「我現在就笑給大家看」；最重要的是，「我們要讓台北市民笑得很開心」。

至於被問到，所謂「抗中保台」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊說，「是要保民進黨的政治舞台」；陳時中受訪指出，抗中保台或抗共保台，都是台灣人的共識，都會努力去做，有這樣的想法，當然是很好，但是不要講一套做一套就好。

陳時中今到台灣省城隍廟參香，並到城中市場掃街拜票；被問到遭韓國瑜形容愁眉苦臉，今天會不會多展現一點笑容時，陳時中笑說，「哈哈，我現在就笑給大家看」，笑容這件事是，候選人保持怎樣笑容，大家看了比較高興，「但最重要的是，我們要讓台北市民笑得很開心」。

被問到周玉蔻說投給國民黨台北市長候選人蔣萬安就是投給習近平？陳時中並未回應，僅「哼哼」輕笑了一聲。