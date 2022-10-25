籃網25日做客灰熊，杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）兩位大將各自飆出37分，其中杜蘭特20投14中，厄文24投14中，加上克萊斯頓（Nic Claxton）貢獻16分，最後還是打不過灰熊。因為灰熊雙衛莫蘭特（Ja Morant）、 班恩（Desmond Bane）兩人同時轟下了38分！終場灰熊134比124擊敗籃網。

雖然是五對五的籃球，此戰的攻擊重心集中在杜蘭特等4人身上，幾乎成為二對二的大戰，莫蘭特22投12中、拿下38分8籃板7助攻，班恩21投14中（三分外線11投8中）也有7助攻。莫蘭特還在上半場結束前1分多鐘秀了一次帥氣的空中接力灌籃。

當時籃網厄文切入掉球，灰熊康查（John Konchar）撿起，瓊斯（Tyus Jones）帶球到前場發動快攻，籃網只有杜蘭特趕上回防，瓊斯於是從右路高吊球，莫蘭特從左路飛身而出，單手爆扣得分！

上半場打完籃網69比64領先，但是灰熊第3節灌進45分，並且直到終場前都沒有再被追上。灰熊前一戰被獨行俠痛宰41分（137比96），莫蘭特開季4場都是全隊最高分，包括第2戰對火箭飆出49分。杜蘭特此戰累積超越英格利許（Alex English）的生涯25613總得分，成為NBA史上第10名。